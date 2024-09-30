Мужчина получил 12 лет колонии за убийство сотрудницы общепита из-за запаха еды

t.me/СУ СК России по Республике Коми В Сыктывкаре мужчина был приговорен к 12 годам и одному месяцу колонии за убийство сотрудницы общепита, запах от которого шел в его квартиру, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России по региону.