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Мужчина получил 12 лет колонии за убийство сотрудницы общепита из-за запаха еды

Мужчина получил 12 лет колонии за убийство сотрудницы общепита из-за запаха еды

t.me/СУ СК России по Республике Коми В Сыктывкаре мужчина был приговорен к 12 годам и одному месяцу колонии за убийство сотрудницы общепита, запах от которого шел в его квартиру, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета России по региону.

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