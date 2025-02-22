Впервые за 15 лет смертный приговор в США исполнят путем расстрела

Мужчина из Южной Каролины, приговоренный к смерти, предпочел быть расстрелянным, и если его казнь состоится в следующем месяце, то впервые за 15 лет в США приговор будет приведен в исполнение с помощью огнестрельного оружия.
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