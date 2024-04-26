Житель Подольска выловил и собирался съесть трёх ежей

В Подольске остановили мужчину, который собирался съесть ежей. К истории подключилась полиция.В Подольске правоохранительные органы начали проверку после сообщений о предполагаемом живодёре, который собирался причинить вред ежам.
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