Стало известно, кому выгоден бойкот Киркорова, Лолиты и других звезд “голой вечеринки”

Лавров, думаю, так тонко пошутил, ка всегда. А, выгодно это всему нормальному обществу.

лл

лина любимцева

А с чего кто-то взял, что Киркоров и Милявская - "любимые артисты"? ... Анекдот, что ли? Да они даже не то, что надоели задолго до этой "голой вечеринки" - ОСТОЧЕРТЕЛИ УЖЕ!! Пусть отдыхают...