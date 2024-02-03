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Стало известно, кому выгоден бойкот Киркорова, Лолиты и других звезд “голой вечеринки”

Стало известно, кому выгоден бойкот Киркорова, Лолиты и других звезд “голой вечеринки”

Конец декабря прошлого года стал черным днем для многих российских артистов. Те, кто решили поучаствовать в вертепе блогера Насти Ивлеевой, столкнулись с огромными проблемами.

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Комментарии
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НН
Надежда Никитина
Лавров, думаю, так тонко пошутил, ка всегда. А, выгодно это всему нормальному обществу.
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17 час.
Людмила Абрамова
дело не в выгоде..они больше не интересны
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16 час.
лл
лина любимцева
А с чего кто-то взял, что Киркоров и Милявская - &quot;любимые артисты&quot;? ... Анекдот, что ли? Да они  даже  не то, что надоели задолго до этой &quot;голой вечеринки&quot; - ОСТОЧЕРТЕЛИ УЖЕ!! Пусть отдыхают...
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15 час.

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