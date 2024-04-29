Жерара Депардье в Париже поместили под стражу

Актера задержали по обвинению в сексуальном насилии Лилия Шарловская Еще в феврале появилась информация, что на Жерара Депардье подали новую жалобу из-за сексуальных домогательств с его стороны к ассистентке.
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