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Эстонский министр обороны покинул пост из-за коррупции по снарядам для Киева

Эстонский министр обороны покинул пост из-за коррупции по снарядам для Киева Министр обороны Эстонии Ханно Певкур объявил о своей отставке на фоне громкого коррупционног.

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