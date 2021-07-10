В США мотыльков и муравьев переименуют во избежание расизма

Пятый каналПолитикаВ США мотыльков и муравьев переименуют во избежание расизмаМотыльков и муравьев переименуют в США во избежание расизма. Данная мера коснется только определенных видов этих насекомых.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьКука РекуНапомнило советский ещё анекдот и том, как Татарстан обратился в Академию Наук СССР, с жалобой на поговорку: Незваный гость хуже татарина. АН СССР обсудила жалобу и приняло решение поговорку изменить. Теперь она должна звучать так: Незваный гость лучше татарина.Комментировать
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