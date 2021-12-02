И вот, пришла в Молдавию - Европа..

Дожили: в Молдавии пенсионеры с ночи занимают очередь за социальным хлебом В Кишиневе десятки людей, в основном пенсионеры, задолго до открытия магазинов занимают очередь, чтобы купить так называемый социальный хлеб — по три лея за буханку (0.