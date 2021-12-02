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И вот, пришла в Молдавию - Европа..

И вот, пришла в Молдавию - Европа..

Дожили: в Молдавии пенсионеры с ночи занимают очередь за социальным хлебом В Кишиневе десятки людей, в основном пенсионеры, задолго до открытия магазинов занимают очередь, чтобы купить так называемый социальный хлеб — по три лея за буханку (0.

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