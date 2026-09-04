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Крымская газета

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Лай и антисанитария: кто отвечает за порядок, если соседские питомцы нарушают вашу жизнь

Лай и антисанитария: кто отвечает за порядок, если соседские питомцы нарушают вашу жизнь

Соседская собака, лающая всю ночь, стойкий запах аммиака из-за двери или антисанитария на лестничной площадке – знакомая картина для многих жильцов многоквартирных домов.

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