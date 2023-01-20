Читатели британского Daily Mail усомнились в существовании Зеленского

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который в своей речи для экономического форума в Давосе усомнился в существовании российского лидера Владимира Путина, заявив, что не уверен, «жив ли» он.
Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который в своей речи для экономического форума в Давосе усомнился в существовании российского лидера Владимира Путина, заявив, что не уверен, «жив ли» он.
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