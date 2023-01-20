Общественная служба новостей

1 466 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Плевать мы на неё хотели! Пусть хоть стриптиз танцует! Отрезанный ломоть для Родины!«КП»: Пугачева по...
  • Марина Петрова
    У них напрочь отсутствует честь и достоинство, они лишены этого от рождения, лакеи пиндосов.Bild: Новый глава...
  • Бендер Задунайский
    Шутники однако . Зеля и Дуда / Биба и Боба - два долбоëба !Президент Польши ...

Читатели британского Daily Mail усомнились в существовании Зеленского

Читатели британского Daily Mail усомнились в существовании Зеленского

Читатели британского издания Daily Mail высмеяли президента Украины Владимира Зеленского, который в своей речи для экономического форума в Давосе усомнился в существовании российского лидера Владимира Путина, заявив, что не уверен, «жив ли» он.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх