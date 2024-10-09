Дети с аутизмом иначе восприняли слуховую информацию

Результаты работы опубликованы в журнале Brain Structure and Function. Расстройства аутистического спектра (РАС) — это группа патологических состояний, обусловленных особенностями развития головного мозга, которые могут влиять на коммуникативные навыки и социальное поведение.
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