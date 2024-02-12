7 главных писателей-драчунов в русской литературе

Когда аргументы заканчиваются, в ход идут кулаки. А иногда даже повода не надо. Почему и с кем дрались знаменитые русские писатели? Сергей Есенин Лев Иванов / SputnikМосковский озорной гуляка был не прочь помахать кулаками.
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