В единстве ЕС на фоне переизбрания Трампа усомнились

Страны Евросоюза (ЕС) после победы избранного американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в США больше заботятся о собственном благополучии, нежели о благополучии всего европейского объединения.
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