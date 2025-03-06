Владимир Рогов назвал заявление Макрона о России подлостью

Рогов назвал политической и человеческой подлостью заявление президента Франции Макрона о России.Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов, заявил, что слова Эммануэля Макрона о том, что Россия – угроза для Европы, являются подлостью.