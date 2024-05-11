В Северодвинске в пожаре на проспекте Беломорский погиб пенсионер

К возгоранию могла привести непотушенная хозяином жилища сигарета, отмечают в региональном управлении МЧСК возгоранию могла привести непотушенная хозяином жилища сигарета, отмечают в региональном управлении МЧСВозгорание на проспекте Беломорском, 32, в шестой квартире произошло сегодня ночью.
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