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CAS о деле Валиевой: «Скорость, с которой дело будет рассмотрено, определяется как сторонами процесса, так и CAS»

В Спортивном арбитражном суде (CAS) рассказали о сроках рассмотрения допинг-дела российской фигуристки Камилы Валиевой.

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