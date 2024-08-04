На Луне построят биохранилище для сохранения биоразнообразия на Земле

Ученые Смитсоновского института выдвинули идею создания лунного биохранилища. Как отмечает The Guardian, ссылаясь на информацию BioScience, это современное здание станет своего рода резервной копией для живых организмов на Земле.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии