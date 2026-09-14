IRIB: Дрон атаковал два рыболовных судна близ Хормозгана

В Персидском заливе вблизи иранской провинции Хормозган два рыболовных судна были атакованы дроном. Согласно телерадиокорпорации IRIB, несколько рыбаков пропали без вести, ведутся поисковые мероприятия.
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