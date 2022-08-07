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«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». Онлайн-трансляция начнется в 16:00

«Манчестер Юнайтед» примет «Брайтон» в 1-м туре Премьер-лиги.  Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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