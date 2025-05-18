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Крымская газета

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19 мая: какой сегодня день

19 мая: какой сегодня день

19 мая отмечается День фармацевтического работника России. Дата была выбрана с привязкой к исторической дате – 19 мая 1581 года, когда ещё в период царствования Ивана IV Грозного открылась первая на Руси аптека, где занимались не только продажей, но и изготовлением лекарственных препаратов.

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