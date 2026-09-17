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"Боль от утраты сестры может затуманивать разум". Король Карл III отреагировал на мемуары брата принцессы Дианы

"Боль от утраты сестры может затуманивать разум". Король Карл III отреагировал на мемуары брата принцессы Дианы

Король Карл III отреагировал на мемуары Чарльза Спенсера о принцессе Диане, в которых брат покойной утверждает что после её смерти нынешний король Карл, а тогда принц Чарльз, сказал ему по телефону, что принцессу "скоро забудут".

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