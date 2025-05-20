«Сколько можно лгать?»: средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей. Жители страны не верят

В феодально-олигархическом обществе средняя ещё глупее, чем в больнице. Ежедневные доходы на эксплуатации людей и наших прихваченных природных ресурсов олигархов и правителей плюсуют к зарплате нищеты, получая середняк. и этим бессовестно и лживо козыряют.

Виктор Онегин

Если говорить о росте зарплат, то тут же говорить надо и о росте цен.Если зарплату рабочих увеличить в 3 раза нао вслед за ней идёт повышение цен в 4 раза то народ не богатеет а беднеет. Если рассматривать то обязательно в паре:цена товаров и услуг и зарплата. По мне в новосибирске: прошлый год в среднем один поход в магазин 1000р обходился Сейчас 15000. Кушать я лучше на стал и семья не шикует -постоянный набор