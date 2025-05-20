Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 901 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Онегин
    Если говорить о росте зарплат, то тут же говорить надо и о росте цен.Если зарплату рабочих увеличить в 3 раза нао всл...«Сколько можно лг...
  • Евгений Рудаков
    Полагаю, что процентов 60 - еще даже не советской окраины, а российской, была присоединена Лениным для экономической ..."Взять Одессу": у...
  • Медведев Вл Ник
    Одесса и Приднестровье - это русская земля!"Взять Одессу": у...

«Сколько можно лгать?»: средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей. Жители страны не верят

«Сколько можно лгать?»: средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей. Жители страны не верят

БлокнотРУ В отчётах — 91 тысяча, в кошельках — дыра. Россияне не узнают себя в статистике.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БВ
Борис Выдрин
В феодально-олигархическом обществе средняя ещё глупее, чем в больнице. Ежедневные доходы на эксплуатации людей и наших прихваченных природных ресурсов олигархов и правителей плюсуют к зарплате нищеты, получая середняк. и этим бессовестно и лживо козыряют.
Ответить
5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Власть совсем завралась,дальше уже некуда! КАРАУЛ!
Ответить
2 час.
Виктор Онегин
Если говорить о росте зарплат, то тут же говорить надо и о росте цен.Если зарплату рабочих увеличить в 3 раза нао вслед за ней идёт повышение цен в 4 раза то народ не богатеет а беднеет. Если рассматривать то обязательно в паре:цена товаров и услуг и зарплата. По мне в новосибирске: прошлый год в среднем один поход в магазин 1000р обходился Сейчас 15000. Кушать я лучше на стал и семья не шикует -постоянный набор
Ответить
31 мин.
наверх