БлокнотРУ В отчётах — 91 тысяча, в кошельках — дыра. Россияне не узнают себя в статистике.
«Сколько можно лгать?»: средняя зарплата в России превысила 91 тысячу рублей. Жители страны не верят
Комментарии
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БВ
Борис Выдрин
В феодально-олигархическом обществе средняя ещё глупее, чем в больнице. Ежедневные доходы на эксплуатации людей и наших прихваченных природных ресурсов олигархов и правителей плюсуют к зарплате нищеты, получая середняк. и этим бессовестно и лживо козыряют.
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5 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Власть совсем завралась,дальше уже некуда! КАРАУЛ!
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2 час.
Виктор Онегин
Если говорить о росте зарплат, то тут же говорить надо и о росте цен.Если зарплату рабочих увеличить в 3 раза нао вслед за ней идёт повышение цен в 4 раза то народ не богатеет а беднеет. Если рассматривать то обязательно в паре:цена товаров и услуг и зарплата. По мне в новосибирске: прошлый год в среднем один поход в магазин 1000р обходился Сейчас 15000. Кушать я лучше на стал и семья не шикует -постоянный набор
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31 мин.
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