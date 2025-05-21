Родственники пленных десантников ВС Украины протестуют по всей стране

В нескольких городах Украины родственники бойцов 82-й отдельной ДШБ ВСУ вышли на акции протеста.Родственники бойцов 82-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины вышли в нескольких городах на акции протеста.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии