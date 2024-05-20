РИА Новости: совет ЕС 21 мая утвердит решение по доходам от активов России

Совет Европейского союза (ЕС) по общим вопросам на заседании 21 мая обсудит подготовку к предстоящему в июне саммиту альянса, а также утвердит решение по использованию чрезвычайных доходов от замороженных суверенных активов России на военную поддержку Украины.