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РИА Новости: совет ЕС 21 мая утвердит решение по доходам от активов России

РИА Новости: совет ЕС 21 мая утвердит решение по доходам от активов России

Совет Европейского союза (ЕС) по общим вопросам на заседании 21 мая обсудит подготовку к предстоящему в июне саммиту альянса, а также утвердит решение по использованию чрезвычайных доходов от замороженных суверенных активов России на военную поддержку Украины.

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