Названы подходящие под семейную ипотеку на вторичное жилье города России

Семейную ипотеку расширили на вторичное жилье в городах, где строится не более двух домов. Эксперты федеральной компании «Этажи» на основании данных единой системы жилищного строительства выделили крупные города России, подходящие под новые условия.
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