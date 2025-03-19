Похищенная под Красноярском девочка могла стать жертвой мошенников

Похищенная 15-летняя девочка из Ачинска Красноярского края могла стать жертвой мошенников, похожий случай произошел месяцем ранее в Томске, где злоумышленники убедили подростка инсценировать собственное исчезновение.
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