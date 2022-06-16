АВТОВАЗ начинает продажи упрощенной Лады Гранты

АВТОВАЗ объявил старт продаж автомобилей Лада Гранта в упрощенной комплектации Classic. Производство этих машин в Тольятти началось неделю назад, и у дилеров уже появилась цена базового седана, но теперь опубликованы официальные прайс-листы.
АВТОВАЗ объявил старт продаж автомобилей Лада Гранта в упрощенной комплектации Classic. Производство этих машин в Тольятти началось неделю назад, и у дилеров уже появилась цена базового седана, но теперь опубликованы официальные прайс-листы.
Свежие комментарии