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АВТОВАЗ начинает продажи упрощенной Лады Гранты

АВТОВАЗ объявил старт продаж автомобилей Лада Гранта в упрощенной комплектации Classic. Производство этих машин в Тольятти началось неделю назад, и у дилеров уже появилась цена базового седана, но теперь опубликованы официальные прайс-листы.

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