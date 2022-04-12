Происшествия

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В следственном управлении СК России по Ленинградской области прошла встреча с летчиком-космонавтом Российской Федерации, Героем России Борисенко Андреем Ивановичем

В следственном управлении СК России по Ленинградской области прошла встреча с летчиком-космонавтом Российской Федерации, Героем России Борисенко Андреем Ивановичем

Дата 12 апреля 1961 года вошла в мировую историю как день, когда первый корабль с человеком на борту с помощью ракеты-носителя вышел на орбиту Земли, облетел ее, после чего пилот благополучно вернулся на поверхность планеты.

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