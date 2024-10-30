Пентагон: Военная поддержка Украины выявила проблемы со складами США

Пентагон признал проблемы со складами из-за военной поддержки Украины. Об этом пишет РИА Новости. В частности, речь идет о проблемах в американском военно-промышленном комплексе, включая сложности поддержания, восстановления и увеличения складов оружия для нужд армии США, что угрожает боеготовности Вашингтона.