Лофтус-Чик – 1-й после Бобана игрок с 3 голами в первых 3 матчах за «Милан» в ЛЕ/Кубке УЕФА

Хавбек стал автором победного мяча в первой игре 1/8 финала Лиги Европы со «Славией» (4:2). Таким образом, Лофтус-Чик повторил достижение Звонимира Бобана который забил 3 гола в первых 3 матчах за «россонери» в Кубке УЕФА в 1995 году.
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