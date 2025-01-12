Захарова назвала обсуждения «кармы» Кеосаяна глупостью

Критике подвергла поведение украинских СМИ, которые активно обсуждают состояние здоровья режиссера Тиграна Кеосаяна, официальный представитель российского МИД Мария Захарова 12 января в своем Telegram-канале.
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