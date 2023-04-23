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Де Хеа получил 9 из 10 от Goal за матч с «Брайтоном». У вратаря «МЮ» была оценка 1 из 10 после 0:3 от «Севильи»

Де Хеа получил 9 из 10 от Goal за матч с «Брайтоном». У вратаря «МЮ» была оценка 1 из 10 после 0:3 от «Севильи»

В полуфинале Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Брайтон» в серии пенальти (0:0, 7:6). Goal выставил игрокам «МЮ» оценки за матч по десятибалльной шкале.

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