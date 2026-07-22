Телеканал RTVI
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Телеканал RTVI

434 подписчика

Эксперт Кислов: страховка от атак БПЛА может повлечь большие траты бизнеса

Эксперт Кислов: страховка от атак БПЛА может повлечь большие траты бизнеса

Идея расширенного страхования военных рисков для бизнеса выглядит практически неизбежной реакцией на то, что риск атак беспилотников из абстрактного стал вполне конкретным и коснулся уже десятков тысяч предпринимателей одновременно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии