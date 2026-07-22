Эксперт Кислов: страховка от атак БПЛА может повлечь большие траты бизнеса

Идея расширенного страхования военных рисков для бизнеса выглядит практически неизбежной реакцией на то, что риск атак беспилотников из абстрактного стал вполне конкретным и коснулся уже десятков тысяч предпринимателей одновременно.
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