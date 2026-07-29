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«В целом порадуемся за мой пока ещё незаплывший пресс»: Наталья Подольская показала фигуру в бикини на испанском курорте

«В целом порадуемся за мой пока ещё незаплывший пресс»: Наталья Подольская показала фигуру в бикини на испанском курорте

Наталья Подольская поделилась с подписчиками солнечными кадрами с испанского побережья. В личном блоге певица опубликовала снимок, где она позирует перед зеркалом в раздельном купальнике и розовой бейсболке — образ выгодно подчеркнул её стройную фигуру.

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