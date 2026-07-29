«В целом порадуемся за мой пока ещё незаплывший пресс»: Наталья Подольская показала фигуру в бикини на испанском курорте

Наталья Подольская поделилась с подписчиками солнечными кадрами с испанского побережья. В личном блоге певица опубликовала снимок, где она позирует перед зеркалом в раздельном купальнике и розовой бейсболке — образ выгодно подчеркнул её стройную фигуру.