Можно обернуть вспять? Как кишечник влияет на старение организма

Старение зависит не только от количества прожитых лет. На состояние организма влияют питание, качество сна, уровень физической активности и хронический стресс.
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