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Можно обернуть вспять? Как кишечник влияет на старение организма

Можно обернуть вспять? Как кишечник влияет на старение организма

Старение зависит не только от количества прожитых лет. На состояние организма влияют питание, качество сна, уровень физической активности и хронический стресс.

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