«У меня там всё поджато»: Волочкова поразила откровением на интимную тему

Артистка без стеснения говорит на личные темы. Анастасия Волочкова Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressАнастасия Волочкова выступила с интимным признанием, отвечая на вопрос о своих секретах красоты.
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