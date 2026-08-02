Протоиерей Гелеван: в День пророка Ильи помолитесь и попросите у Бога смелости

Верующие люди в День пророка Ильи могут прийти в храм, чтобы помолиться и почтить великого святого. Но можно и в домашней молитве попросить у Бога смелости, чтобы непоколебимо стоять за православную веру, рассказал РИА «Новости» штатный священник столичного храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках — патриаршего подворья при штабе ВДВ протоиерей Василий Гелеван.