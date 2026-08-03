В Республике Алтай отремонтируют 68 км дорог и пять мостов в 2026 году

В Республике Алтай в 2026 году отремонтируют 68 км дорог. Также пройдут работы по восстановлению пяти мостов, рассказал глава региона Андрей Турчак в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии