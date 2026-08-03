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В Республике Алтай отремонтируют 68 км дорог и пять мостов в 2026 году

В Республике Алтай отремонтируют 68 км дорог и пять мостов в 2026 году

В Республике Алтай в 2026 году отремонтируют 68 км дорог. Также пройдут работы по восстановлению пяти мостов, рассказал глава региона Андрей Турчак в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

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