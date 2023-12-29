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Да  нам    ещё    учиться  и  учиться   у  Запада   вырезать и  отменять,  вот!

Да  нам    ещё    учиться  и  учиться   у  Запада   вырезать и  отменять,  вот!

В нормальной стране, то есть России, всё должно быть по закону! Слыхали,  граждане?  Нашего  и вашего  Жерара  Депардье   обвинили  в  сексуальных  домогательствах   и  даже  насилии -  аккурат  к  его  75-летию! -      и  начали   отменять  и  отовсюду    вырезать!  Вот  оно что  у  них     на загнивающем  Западе деется, а   некоторые   тут  сидят  как  сычи, и  ноют: "Ах,   ах, Филю   откуда-то  там   вырезали!"  Да  нам    ещё    учиться  и  учиться   у  Запада   вырезать и  отменять,  вот!Однако      учиться у Запада   надо  не  всему     -  кое-какой  западной   шизофрении  надо,  наоборот,   сказать  решительное   нет.

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Комментарии
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МБ
Марина Биченова
Это ему бумеранг прилетел, за Россию. Надеюсь не вспомнить что гражданин, и не прикатит в очередной трудный момент жизни.
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3 час.
Анфиса Иванова
На фиг он тут нужен!  Без него нашего дерьма хватает...
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2 час.
Александр Батт
Запад свихнулся на сексе. Нам бы за ним не последовать.
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1 час.

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