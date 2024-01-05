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План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

Мы все постоянно слышим о том, что Россия проигрывает Западу в вопросе работы со своими соседями, особенно республиками бывшего СССР.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
Чтобы стать сильными надо экономику поднять и  бедных много. бедный народ- слабая страна.
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16 час.
Елена Смирнова
страна уже не слабая! и экономика поднимается! так что всё идёт как надо!!! да, сложно! это ломать было легко, а строить всегда сложнее!
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7 час.

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