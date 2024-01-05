План Путина, который избавил Россию от попадания в приготовленную ловушку Запада

Чтобы стать сильными надо экономику поднять и бедных много. бедный народ- слабая страна.

Елена Смирнова

страна уже не слабая! и экономика поднимается! так что всё идёт как надо!!! да, сложно! это ломать было легко, а строить всегда сложнее!