Тренер Бышовец: наставнику "Спартака" Абаскалю не хватает последовательности

Бывший тренер "Динамо" Анатолий Бышовец, комментируя ничью в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Спартаком" и ЦСКА, заявил, что тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю не хватает последовательности.
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