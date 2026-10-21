Lenovo ищет кредит на $2 млрд для рефинансирования долга по более низкой ставкеLenovo Group планирует получить кредит в размере $2 млрд для рефинансирования существующего долга по более низкой ставке, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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