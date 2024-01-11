Участники волонтерского отряда колледжа ´Рука помощи´ совместно с активномБобруйской городской организации и Ленинским районным комитетом ОО ´БРСМ´ отправились к одиноко проживающему пенсионеру Волчек Михаилу Тимофеевичу в рамках республиканской благотворительной акции для пожилых ´От всей души´Ребята поздравили Михаила Тимофеевича сНовогодними и Р .