Энтузиаст «оживил» Эльзу, Анну, Ханса и Кристоффа из мультика «Холодное серд...

Энтузиаст «оживил» Эльзу, Анну, Ханса и Кристоффа из мультика «Холодное сердце». Так они могут выглядеть в фильмеАвтор YouTube-канала Imitationalism AI, который недавно при помощи нейросети «оживил» персонажей серии файтингов Mortal Kombat, поделился новой подборкой артов.