Энтузиаст «оживил» Эльзу, Анну, Ханса и Кристоффа из мультика «Холодное серд...

Энтузиаст «оживил» Эльзу, Анну, Ханса и Кристоффа из мультика «Холодное сердце». Так они могут выглядеть в фильмеАвтор YouTube-канала Imitationalism AI, который недавно при помощи нейросети «оживил» персонажей серии файтингов Mortal Kombat, поделился новой подборкой артов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)