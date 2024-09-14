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Энтузиаст «оживил» Эльзу, Анну, Ханса и Кристоффа из мультика «Холодное серд...

Энтузиаст «оживил» Эльзу, Анну, Ханса и Кристоффа из мультика «Холодное серд...

Энтузиаст «оживил» Эльзу, Анну, Ханса и Кристоффа из мультика «Холодное сердце». Так они могут выглядеть в фильмеАвтор YouTube-канала Imitationalism AI, который недавно при помощи нейросети «оживил» персонажей серии файтингов Mortal Kombat, поделился новой подборкой артов.

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