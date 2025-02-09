20 команд НХЛ интересуются форвардом «Баффало» Козенсом. «Сэйбрс» хотят получить за него игрока, способного помочь уже сейчас (Крис Джонстон)

Об этом сообщил инсайдер Sportsnet Крис Джонстон. По его информации, «Баффало» не исключает возможность обмена 23-летнего центра (контракт с кэпхитом 7,1 миллиона долларов действует до завершения сезона-2029/30), но хотел бы получить игрока, способного помочь команде уже сейчас.
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