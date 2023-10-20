Группа финразведок мира «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга

Руководители Группы подразделений финансовой разведки «Эгмонт» решили приостановить членство Росфинмониторинга в FATF (Financial Action Task Force, Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег,.
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