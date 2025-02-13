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Царьград

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Чтобы было свежо: В Якутии буйный пассажир пытался выломать дверь самолёта

Чтобы было свежо: В Якутии буйный пассажир пытался выломать дверь самолёта

Пассажир самолёта Нерюнгри - Новосибирск устроил дебош в салоне. Перед посадкой он "разогрелся" напитками и начал трепать нервы экипажу.

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