ВСУ постоянно несут потери на данном участке Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» ликвидировали взводный опорный пункт и пехоту украинской армии на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии