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Петербургский дневник

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Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на купянском направлении

Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили взводный опорный пункт украинской армии на купянском направлении

ВСУ постоянно несут потери на данном участке Расчеты гаубиц Д-30 общевойсковой армии российской группировки войск «Запад» ликвидировали взводный опорный пункт и пехоту украинской армии на купянском участке фронта, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

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