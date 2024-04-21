Гросу принимает участие в Конференции председателей парламентов ЕС

Председатель парламента Игорь Гросу принимает участие в Конференции председателей парламентов стран Европейского союза, которая состоится 21-24 апреля 2024 года в Королевском дворце Ла Альмудайна в Пальме (Испания).
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