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Трамп заявил о готовности Зеленского начать переговоры с Россией

Трамп заявил о готовности Зеленского начать переговоры с Россией

Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters Москва, 9 декабря - АиФ-Москва. Владимир Зеленский начал признавать необходимость проведения переговоров с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

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Комментарии
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Лев Добрый
Только капитуляция и ни каких переговоров, только белый флаг в руках протухшего наркомана зе-ля!🤠👈😜👍
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