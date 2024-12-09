Трамп заявил о готовности Зеленского начать переговоры с Россией

Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters Москва, 9 декабря - АиФ-Москва. Владимир Зеленский начал признавать необходимость проведения переговоров с Россией, заявил избранный президент США Дональд Трамп после встречи с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.
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